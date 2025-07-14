Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Бучневич про 15:3 в «Матче года»: «Игроки КХЛ испугались и не поверили, что могут забить. У нас вратари лучше! Бобровский, Шестеркин и Сорокин, еще один не переодевался»

Игроки из НХЛ разгромили соперников в «Матче года» со счетом 15:3.

Источник: Спортс"

— У нас вратари лучше! Бобровский, Шестеркин и Сорокин, а еще один в раздевалке не переодевался (Василевский — Спортс"). Думаю, что игроки КХЛ испугались и не поверили, что они могут им забить.

— У вас в команде лучшие вратари мира?

— Да, все четыре.

— От матча остались только позитивные эмоции?

— Соскучились по хоккею, хорошо время провели, пообщались. Давно друг друга не видели, можно похихикать. Для нас это позитивные эмоции, и еще поможем детям и нуждающимся — это благое дело, — сказал форвард «Сент-Луиса».