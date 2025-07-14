«Питтсбург» выменял вратаря Шилова у «Ванкувера», отдав Стиллмана и драфт-пик 4-го раунда

В минувшем сезоне 24-летний латвийский голкипер провел 10 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ — 2 победы, 86,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,65.
В регулярке АХЛ за «Эбботсфорд» — 21 матч, 14 побед, 90,8%, 2,41. В победном для младших «Кэнакс» плей-офф — 24 игры, 16 побед, 93,1%, 2,01. Он был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Колдера.
Всего в регулярках НХЛ у Шилова 19 игр. Кроме того, в 2024 году он сыграл 10 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.
В следующем сезоне у вратаря действует односторонний контракт с кэпхитом 850 тысяч долларов.
У 22-летнего Стиллмана будет действовать последний год контракта новичка. В НХЛ он пока не играл. В «Питтсбург» игрок перешел по ходу прошлого сезона из системы «Нью-Джерси» в сделке с участием форварда Коди Глэсса.
В прошлом сезоне сын экс-игрока НХЛ Кори Стиллмана провел 65 матчей в АХЛ и набрал 12 (4+8) очков.