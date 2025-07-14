Овечкин о благотворительных матчах: «Мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени»

За ветеранов, в частности, выступают Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный. В марте 2025 года в этом матче впервые приняли участие Илья Ковальчук и Данис Зарипов.
"Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени — тренировки, подготовка к сезону.
Но когда будет время — с удовольствием«, — сказал капитан “Вашингтона” после победы команды звезд НХЛ над командой звезд КХЛ (15:3) в Матче года.
Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.
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