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Овечкин о благотворительных матчах: «Мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени»

С 2017 года в Норильске проводятся матчи между сборной ветеранов отечественного хоккея и сборной города.

Источник: Спортс"

За ветеранов, в частности, выступают Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный. В марте 2025 года в этом матче впервые приняли участие Илья Ковальчук и Данис Зарипов.

"Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени — тренировки, подготовка к сезону.

Но когда будет время — с удовольствием«, — сказал капитан “Вашингтона” после победы команды звезд НХЛ над командой звезд КХЛ (15:3) в Матче года.

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.

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