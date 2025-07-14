Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Я все детство и юность равнялся на его отца. Уникальная ситуация. Даже не ирония судьбы, а интересное стечение обстоятельств»

И сейчас буду играть с его сыном. Тут есть даже не ирония судьбы, а очень интересное стечение обстоятельств. Это будет полезное сотрудничество, и мы станем помогать друг другу, — сказал вратарь «Флориды», ставший в прошлом сезоне двукратным обладателем Кубка Стэнли.