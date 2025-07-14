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Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Я все детство и юность равнялся на его отца. Уникальная ситуация. Даже не ирония судьбы, а интересное стечение обстоятельств»

«Пантерс» ранее выменяли 26-летнего вратаря у «Коламбуса» и подписали с ним контракт на год и 1,05 миллиона долларов.

Источник: Спортс"

— Во «Флориду» обменян Даниил Тарасов. А ведь вы в Новокузнецке, когда были молодым, учились вратарскому мастерству у его отца Вадима Тарасова (бывшего вратаря новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — Спортс).

— Да, это уникальная ситуация. Действительно, я следил за Вадимом Тарасовым и равнялся на него все свое детство и всю юность.

И сейчас буду играть с его сыном. Тут есть даже не ирония судьбы, а очень интересное стечение обстоятельств. Это будет полезное сотрудничество, и мы станем помогать друг другу, — сказал вратарь «Флориды», ставший в прошлом сезоне двукратным обладателем Кубка Стэнли.