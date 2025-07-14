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Марченко о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Может, они не готовились? Или была установка поддаваться, чтобы мы не позорились перед болельщиками»

Команда звезд НХЛ разгромила соперника со счетом 15:3.

— Мы целый год готовились! Может, команда КХЛ не готовилась? Или, может, у них была установка поддаваться, чтобы мы не позорились перед болельщиками. В следующем году они будут стараться взять реванш.

— Какой был самый трогательный момент?

— С благотворительной акцией Артемия Панарина и Миши Сергачева в начале матча, это было потрясающе.

— В матче собрали 30 млн рублей на благотворительность.

— Молодцы, красавчики, кто организовывал это. Приятно быть участником, — сказал форвард «Коламбуса».

Как же мощно прогрессирует Марченко! Доказываем на примере его супергола в НХЛ.

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.