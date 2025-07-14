Марченко о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Может, они не готовились? Или была установка поддаваться, чтобы мы не позорились перед болельщиками»

— Мы целый год готовились! Может, команда КХЛ не готовилась? Или, может, у них была установка поддаваться, чтобы мы не позорились перед болельщиками. В следующем году они будут стараться взять реванш.
— Какой был самый трогательный момент?
— С благотворительной акцией Артемия Панарина и Миши Сергачева в начале матча, это было потрясающе.
— В матче собрали 30 млн рублей на благотворительность.
— Молодцы, красавчики, кто организовывал это. Приятно быть участником, — сказал форвард «Коламбуса».
Как же мощно прогрессирует Марченко! Доказываем на примере его супергола в НХЛ.
Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.