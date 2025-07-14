Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «Очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду — за огромные деньги потасовать состав и посидеть на троне»

— Так я же вам говорю, что мне эта тема не интересна — в отличие от поездки Курьянова с Кубком Гагарина (тренер «Локомотива» привез трофей на могилу Александра Вьюхина и в детскую больницу в Омске — Спортс) или перемен в «Динамо».
Хартли — это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду — за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне. Все!
Более показательный пример — Галлан. Если его все-таки назначат в «Куньлунь», это будет любопытная история. В ней действительно многое зависит от твоей квалификации — разобранная команда, с которой нужно давать результат.
Вот здесь равные условия с российскими тренерами, — сказал двукратный олимпийский чемпион.