Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «Очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду — за огромные деньги потасовать состав и посидеть на троне»

— Так я же вам говорю, что мне эта тема не интересна — в отличие от поездки Курьянова с Кубком Гагарина (тренер «Локомотива» привез трофей на могилу Александра Вьюхина и в детскую больницу в Омске — Спортс) или перемен в «Динамо».