Голдобин о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Все немножко были в шоке. Сейчас июль, мы не в самой лучшей форме. Делаем это для людей, так что ничего страшного»

— Мы не ожидали такого результата, конечно (смеется). Все немножко были в шоке. Сейчас июль месяц, так что мы не в самой лучшей форме, но все старались. Так или иначе, мы делаем это для людей, так что ничего страшного. Сейчас увидимся со всеми ребятами на ужине и всё обсудим.