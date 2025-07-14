Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Голдобин о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Все немножко были в шоке. Сейчас июль, мы не в самой лучшей форме. Делаем это для людей, так что ничего страшного»

Команда звезд КХЛ уступила команде звезд НХЛ в благотворительном матче на «ЦСКА-Арене» в Москве.

— В том году вы сыграли с командой НХЛ вничью, в этот раз проиграли 3:15. В чем причина?

— Мы не ожидали такого результата, конечно (смеется). Все немножко были в шоке. Сейчас июль месяц, так что мы не в самой лучшей форме, но все старались. Так или иначе, мы делаем это для людей, так что ничего страшного. Сейчас увидимся со всеми ребятами на ужине и всё обсудим.

— Против кого из команды НХЛ было сложнее всего играть? Может, против Шестёркина, который засушил второй период?

— Да, это точно. Я Шестеркина знаю с детства, и он мне сразу сказал: «Ты мне главное ничего не забей». Попытался забросить ему буллит, но это был конец моей смены, так что не получилось. Игорь — молодчик, мы с ним хорошо дружим.

— Второй год подряд Матч года организуют в Москве. В каком ещё городе на карте России хотелось бы провести данное мероприятие?

— Я думаю, что Москва — самый оптимальный вариант. Это большой город, многие ребята проводят тут лето, так что всем удобно играть именно в столице, — сказал форвард «Спартака».