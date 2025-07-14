Капризов после 15:3 в «Матче года»: «Шикарный матч, все кайфанули. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик»

— Шикарный матч. Ребята — молодцы, что сделали это. Все кайфанули. Всем все понравилось. Хорошее дело.
— Какой тебе момент больше всего запомнился?
— Да в принципе вся игра, атмосфера. Все друг с другом общались. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик.
— Ностальгия накатила? Никитина увидел.
— Да не, не сказал бы. Со всеми пообщались, очень приятно всех видеть. В принципе каждое лето всегда видишь, сейчас тоже было приятно кататься на одном льду.
— Успел пообщаться с новым игроком «Миннесоты» Данилой Юровым?
— Нет, лично еще не успел. Пару раз переписывался и все, — сказал форвард «Миннесоты».
Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.