Мильштейн о «Матче года»: «Было бы классно увидеть такое шоу со звездами КХЛ и НХЛ в разных регионах России. Нельзя забывать про людей в регионах»

"Было бы классно увидеть такое шоу со звездами КХЛ и НХЛ в разных регионах страны, потому что в Москве и Санкт-Петербурге большие арены, но нельзя забывать и про людей в регионах.
Если посмотреть, то ребята, которые играли сегодня — сами выходцы из разных регионов страны. Было бы круто увидеть их перед своими болельщиками, там, где все начиналось", — сказал агент, представляющий интересы многих российских игроков НХЛ.
Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.