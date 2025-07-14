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Мильштейн о «Матче года»: «Было бы классно увидеть такое шоу со звездами КХЛ и НХЛ в разных регионах России. Нельзя забывать про людей в регионах»

Вчера команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

"Было бы классно увидеть такое шоу со звездами КХЛ и НХЛ в разных регионах страны, потому что в Москве и Санкт-Петербурге большие арены, но нельзя забывать и про людей в регионах.

Если посмотреть, то ребята, которые играли сегодня — сами выходцы из разных регионов страны. Было бы круто увидеть их перед своими болельщиками, там, где все начиналось", — сказал агент, представляющий интересы многих российских игроков НХЛ.

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения.