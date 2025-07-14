Конюшков о чествовании Овечкина на «Матче года»: «Мурашки пошли. Каждый гордится, что русский игрок побил великий рекорд»

Нападающему посвятили видеоролик, который показали перед началом матча между российскими звездами НХЛ и КХЛ.
— Удивились тем, как встретили Александра Овечкина на «Матче года»?
— Да. Мурашки пошли. Посмотрели ролик, все похлопали. Он более чем достоин такого.
Думаю, каждый гордится, что русский игрок побил такой великий рекорд. Я даже смотрел в прямом эфире, как он забил этот гол, — сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В “Филадельфии” защитники садились под его удары — все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу».
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