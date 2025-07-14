Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Конюшков о чествовании Овечкина на «Матче года»: «Мурашки пошли. Каждый гордится, что русский игрок побил великий рекорд»

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

Нападающему посвятили видеоролик, который показали перед началом матча между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

— Удивились тем, как встретили Александра Овечкина на «Матче года»?

— Да. Мурашки пошли. Посмотрели ролик, все похлопали. Он более чем достоин такого.

Думаю, каждый гордится, что русский игрок побил такой великий рекорд. Я даже смотрел в прямом эфире, как он забил этот гол, — сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В “Филадельфии” защитники садились под его удары — все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше