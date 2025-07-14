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Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый — Канаде на ОИ-2006, второй — “Финиксу” из-за спины, третий — в 5-м матче финала Кубка Стэнли против “Вегаса”

«Первый — на Олимпиаде в 2006 году, когда обыграли Канаду (Россия победила в четвертьфинале со счетом 2:0, но проиграла полуфинал и матч за бронзу — Спортс»").

Источник: Спортс"

Второй — это дебютный сезон. Когда я забил из‑за спины в ворота «Финикса» (лучший гол XXI века по версии Sportsnet. «Койотис» тогда возглавлял Уэйн Гретцки — Спортс«“).

Третий — это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии против «Вегаса» (4:3, 4−1), — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин об «офисе»: «Журналисты придумали, скорее всего. Я всегда там стою на протяжении 20 лет».

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