Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый — Канаде на ОИ-2006, второй — “Финиксу” из-за спины, третий — в 5-м матче финала Кубка Стэнли против “Вегаса”

Второй — это дебютный сезон. Когда я забил из‑за спины в ворота «Финикса» (лучший гол XXI века по версии Sportsnet. «Койотис» тогда возглавлял Уэйн Гретцки — Спортс«“).
Третий — это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии против «Вегаса» (4:3, 4−1), — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин об «офисе»: «Журналисты придумали, скорее всего. Я всегда там стою на протяжении 20 лет».
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