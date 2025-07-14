Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Овечкин о ремиксе на песню «18 мне уже» в честь рекорда: «Очень понравилось, мы с Сергеем Жуковым хорошо общаемся. “Руки вверх!” — группа моей молодости, все песни знаем»

Солист группы «Руки Вверх!» в честь рекорда Овечкина по голам в регулярках НХЛ снял клип на песню «18 мне уже» и перепел ее.

Источник: Спортс"

Припев обновленной песни звучит так:

"Забирай домой трофей,

В мире нет тебя сильней,

Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.

Забирай домой трофей.

И еще рекорды бей,

Здесь болеет за тебя вся хоккейная семья".

— Видели ли вы клип Сергея Жукова группы «Руки вверх!»?

— Конечно.

— Как вам, понравилось?

— Очень понравилось. Мы с ним хорошо общаемся. Для меня это был шок, потому что «Руки вверх!» — это группа моей молодости, все песни знаем, когда сделали такой ремикс, это дорогого стоит.

— Какая была любимая песня этой группы до этого?

— «18 мне уже», конечно же, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый — Канаде на ОИ-2006, второй — “Финиксу” из-за спины, третий — в 5-м матче финала Кубка Стэнли против “Вегаса”.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше