Овечкин о ремиксе на песню «18 мне уже» в честь рекорда: «Очень понравилось, мы с Сергеем Жуковым хорошо общаемся. “Руки вверх!” — группа моей молодости, все песни знаем»

Припев обновленной песни звучит так:
"Забирай домой трофей,
В мире нет тебя сильней,
Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.
Забирай домой трофей.
И еще рекорды бей,
Здесь болеет за тебя вся хоккейная семья".
— Видели ли вы клип Сергея Жукова группы «Руки вверх!»?
— Конечно.
— Как вам, понравилось?
— Очень понравилось. Мы с ним хорошо общаемся. Для меня это был шок, потому что «Руки вверх!» — это группа моей молодости, все песни знаем, когда сделали такой ремикс, это дорогого стоит.
— Какая была любимая песня этой группы до этого?
— «18 мне уже», конечно же, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый — Канаде на ОИ-2006, второй — “Финиксу” из-за спины, третий — в 5-м матче финала Кубка Стэнли против “Вегаса”.