Овечкин о подаренном ему козленке: «Жив‑здоров, в меру упитан. Бэкстрем по приколу подарил — когда я побил рекорд, все сошли с ума и начали делать сумасшедшие вещи»

Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time — лучший на все времена.
— Вам подарили козленка. Многих интересует его судьба, где и как он?
— Жив‑здоров, это самое главное.
— В меру упитан, да?
— Да, в меру упитан. Опять же, можно сказать, по приколу Бэкстрем мне подарил. То, что произошло, когда я побил рекорд… Просто все сошли с ума и начали делать какие‑то сумасшедшие вещи.
То же самое с козлом, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о ремиксе на песню «18 мне уже» в честь рекорда: «Очень понравилось, мы с Сергеем Жуковым хорошо общаемся. “Руки вверх!” — группа моей молодости, все песни знаем».