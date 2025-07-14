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Фетисов о «Матче года»: «Ребята из НХЛ приехали не для бла-бла-бла, а ради помощи детям, собрали полный стадион. Они все чемпионы!»

В воскресенье состоялся матч между российскими звездами НХЛ и КХЛ в Москве. Игра завершилась со счетом 15:3 в пользу звезд НХЛ.

Источник: Спортс"

"Не могу выбрать лучшего россиянина в НХЛ. У меня они все красавчики! Приехали из отпусков, собрали полный стадион и деньги на благотворительность, помогают тем, кто нуждается.

Не бла-бла-бла, а на конкретные вещи — ради помощи определенным детям. Сегодня они у меня все чемпионы!

Благотворительный матч не имеет никакого спортивного принципа, чтобы называть лучшего игрока. У каждого молодого хоккеиста есть шанс стать будущим лидером сборной, стать Фетисовым, Овечкиным, Харламовым и так далее. Все стараются.

Зачем мы должны давать кому-то тот талант, который они могут не оправдать? Много талантливых ребят. Но чтобы стать великим нужно приложить много труда и быть целеустремленным.

Я бы летом в тридцатиградусную жару воздержался бы от определения молодого таланта и будущего лидера отечественного и мирового хоккея", — сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион.

«Матч года» привлек 30 млн рублей на поддержку инвалидов и другие благотворительные цели — втрое больше, чем в 2024-м.

Фетисов о «Матче года»: «Подтверждение, что хоккей — № 1 в нашей стране. В плане имиджа у нас все хорошо: и Овечкин побил рекорд, и два обладателя Кубка Стэнли, и Могильный в Зале славы».