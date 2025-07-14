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Дорожко про День Овечкина в России: «Он легенда, русский, поэтому обязательно нужно что-то придумать. Дай бог!»

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎. 6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎. 6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

— В Вашингтоне учредили день в честь Александра Овечкина. Поговаривают, что и в России могут что-то подобное организовать. Хотели бы, чтобы и у нас учредили день Ови?

— Конечно, конечно! Почему нет? Это легенда хоккея. И он из России, он русский. Поэтому здесь, у нас, я думаю, обязательно нужно что-то придумать. Дай бог! — сказал вратарь «Амура» Максим Дорожко.

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