Бучневич о России на ОИ и ЧМ: «Бобровский, Шестеркин, Сорокин, Василевский сами могут выиграть турнир, даже нападающие не нужны»

— Все скажут одну и ту же банальную фразу: все мы хотели бы сыграть, но это не от нас зависит. Остается только ждать. Все равно это в политику уходит. Мы ни на что не влияем. Какие-то виды спорта допускают, какие-то — нет. Это не совсем правильно.