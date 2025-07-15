«Торпедо» подписало с Науменковым контракт на год. С ЦСКА защитник выигрывал Кубок Гагарина в 2019-м

Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.
Науменков является воспитанником ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.
В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний защитник набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах за уфимский клуб. В плей-офф Науменков забил один гол в 19 играх.
Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.
Науменков является воспитанником ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.