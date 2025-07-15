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Ривс про обмен в «Сан-Хосе»: «Хочу принести клубу энергию, жесткость, готовность завести команду. Я ветеран, молодым талантам нужен кто-то с опытом игры в плей-офф»

«Лифс» обменяли 38-летнего форварда в «Сан-Хосе» на защитника Генри Труна.

Источник: Спортс"

«Я действительно воодушевлен. Многие говорят мне: “Не могу поверить, что ты едешь в “Сан-Хосе”. Я иду туда, где меня хотят видеть. И я рад сделать все возможное для этой команды и организации, так что мне не терпится туда попасть.

Я хочу привнести в «Сан-Хосе» то же, что приносил «Вегасу», когда играл против [ «Шаркс»]: энергию, жесткость, готовность заступиться за партнеров, завести команду — будь то драка или что-то еще. А вне льда — я просто ветеран.

Это молодая команда, в ней много талантливой молодежи, но я считаю, что в каждой раздевалке нужен кто-то постарше, кто прошел через плей-офф, кто знает, что такое борьба на длинной дистанции. Я просто хочу помочь этим ребятам, чем смогу", — сказал Ривс.