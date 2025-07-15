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Симашев о «Юте»: «Будет среди сильнейших в НХЛ через 3 года. Сергачев сказал, клуб ничем не уступает “Тампе”, владелец много денег вкладывает в развитие»

"У меня приятное волнение. Очень хочется поскорее все узнать, показать себя. Но самое главное — закрепиться в НХЛ. Начать там играть — минимум, который я должен выполнить.

Источник: Спортс"

Как сказал Сергачев, я сейчас переживаю самый интересный этап в карьере. Он много мне рассказал про НХЛ, про то, как надо себя вести. В Солт-Лейк-Сити был пару недель, примерно познакомился с городом.

А советы Миши были в большей степени про игру, он мне очень много рассказывал. Быт же — это всегда нелегко, но он организуется, в этом помогут многие люди.

«Юта», сто процентов, организация, которая метит в число лучших в НХЛ. Уже в прошлом сезоне команда показала результаты лучше, чем ранее. Это перспективная команда.

Я познакомился с этой организацией лично, да и Миша Сергачев сказал мне, что в сравнении с «Тампой» это очень классная организация.

«Юта» не уступает «Лайтнинг» в этом. Владелец клуба очень много денег вкладывает в развитие. Думаю, через три года эта команда будет среди самых сильных в НХЛ", — добавил он.