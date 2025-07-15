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Криштоф вернулся в словацкую «Нитру». В прошлом году форвард сборной Словакии уехал в Швейцарию при действующем контракте с «Сочи»

31-летний форвард сборной Словакии является воспитанником клуба. На взрослом уровне в его составе он провел два сезона (2016/17 и 2017/18).

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Криштоф в швейцарский «Лангнау» из «Сочи» при наличии действующего контракта с клубом КХЛ. Лига осудила его действия, а также одобрение его перехода со стороны ИИХФ.

В 28 играх за «тигров» в швейцарской лиге он набрал 8 (3+5) очков.

По ходу прошлого сезона он был арендован «Фрибуром» для выступления на Кубке Шпенглера и помог клубу выиграть турнир, набрав 3 (0+3) очка в 4 играх.

В 7 играх за сборную Словакии на ЧМ-2025 нападающий набрал 2 (1+1) очка.

Отметим, что в Фонбет Чемпионате КХЛ Михал также выступал за «Адмирал». В 110 играх в регулярках он набрал 67 (18+49) очков, в 12 играх в плей-офф добавил 4 (1+3) балла.