Криштоф вернулся в словацкую «Нитру». В прошлом году форвард сборной Словакии уехал в Швейцарию при действующем контракте с «Сочи»

В прошлом сезоне Криштоф в швейцарский «Лангнау» из «Сочи» при наличии действующего контракта с клубом КХЛ. Лига осудила его действия, а также одобрение его перехода со стороны ИИХФ.
В 28 играх за «тигров» в швейцарской лиге он набрал 8 (3+5) очков.
По ходу прошлого сезона он был арендован «Фрибуром» для выступления на Кубке Шпенглера и помог клубу выиграть турнир, набрав 3 (0+3) очка в 4 играх.
В 7 играх за сборную Словакии на ЧМ-2025 нападающий набрал 2 (1+1) очка.
Отметим, что в Фонбет Чемпионате КХЛ Михал также выступал за «Адмирал». В 110 играх в регулярках он набрал 67 (18+49) очков, в 12 играх в плей-офф добавил 4 (1+3) балла.