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Плющев о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Избиение младенцев. Понятно, что игра с элементами шоу, но разница в мастерстве со звездами НХЛ — пропасть!»

Команда звезд НХЛ одержала крупную победу в «Матче года», проходившем в Москве на «ЦСКА-Арене».

Источник: Спортс"

— Владимир Анатольевич, многие до сих пор в шоке — звезды КХЛ в матче года умудрились уступить звездам НХЛ 3:15. А вы?

— С одной стороны, это не драма, проиграна не Олимпиада. С другой — получили очередной тревожный сигнал.

Понятно, что все-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве — пропасть! Причем, крупно проигрывая, звезды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счета.

Вообще это было избиение младенцев — и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука, к которому звезды НХЛ тоже отнеслись без пиетета. Удивительно!

— Не драматизируем ли мы эти 3:15?

— Надо было видеть, что происходило на льду. Лучшие игроки КХЛ, даже разозлившись, выглядели потерянными. О них говорили столько громких слов, записывали в звезды, но они почему-то растворились и потерялись, — сказал заслуженный тренер России.