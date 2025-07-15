Плющев о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Избиение младенцев. Понятно, что игра с элементами шоу, но разница в мастерстве со звездами НХЛ — пропасть!»

Понятно, что все-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве — пропасть! Причем, крупно проигрывая, звезды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счета.