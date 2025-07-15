Зуб про 15:3 в «Матче года»: «Такая разница в счете — это не разница между НХЛ и КХЛ. Это наши вратари, они классно сыграли! Мы так, рядом постояли»

"Вратари у нас классно сыграли! Мы так, рядом постояли. Парни вышли в свое удовольствие. Никого из вратарей выделять не буду.
«Матч года» напомнил Матч звезд с хорошей целью — благотворительность.
Всех ребят уважаю, из КХЛ и НХЛ. Я еще в школу ходил, когда Овечкин и Малкин выигрывали чемпионаты мира, а теперь с ними в одной раздевалке.
Такая разница в счете — это не разница между КХЛ и НХЛ. Повторюсь, это наши вратари. Василевский не попал в состав? Он дал другим поиграть«, — сказал защитник “Оттавы”.
За команду звезд НХЛ в воротах сыграли Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»).