Дорожко о закрытии «Витязя»: «Информация стала шоком. Клуб с такой историей… Очень-очень грустно, жалко»

Дорожко по ходу карьеры выступал за команду «Русские Витязи» из Olimpbet МХЛ, а три последних сезона провел за основу «Витязя».
— То, что случилось с «Витязем», стало для вас сюрпризом, шоком?
— Конечно. К этому никак не подготовишься. Как снег на голову упал. Никто этого не ожидал. Мне агент позвонил сперва, сказал: «Вот такое возможно. Поэтому психологически готовься». Вот так предупредил.
Такое частенько говорили и в прошлом году, такие разговоры уже ходили, но в этом уже, как мы понимаем, все серьезно было. Стала шоком, конечно, вся эта информация. Как такое вообще могло получиться?
Понятно, что от нас мало чего зависит. Но клуб с такой историей… очень-очень грустно, жалко. Я с детства с «Витязем». И школу хоккейную прошел в «Витязе», и молодежную команду, и частью Континентальной хоккейной лиги довелось стать, играя за «Витязь»… Это очень грустно.
— Сейчас в Московской области много хоккейных клубов умирает или переезжает. Сначала «Витязь» прекратил существование, потом — «Юнисон». «Куньлунь» переехал. Как вы думаете, с чем такая ситуация может быть связана?
— Честно, не знаю. Я не вникаю глубоко в эти подробности, не разбираюсь, особо туда не лезу. Почему-то так получается. Видимо, клубы закрываются из-за недостатка финансирования, — сказал вратарь, в межсезонье ставший игроком «Амура».