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завершен
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П1
X
П2

Плющев о КХЛ: «У лиги большие проблемы — 3:15 от НХЛ, провальный драфт, отсутствие интриги в регулярке, закрытие “Витязя”. Наши хоккейные власти понимают, по ком звонит колокол?»

— Вывод по итогам «Матча года» очень простой и неутешительный — у нашей лиги очень большие проблемы.

Источник: Спортс"

3:15 от НХЛ — один удар по КХЛ. Недавний драфт в НХЛ, который стал для нас провальным, — второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие «Витязя» — третий, четвертый и пятый.

Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти.

— Ваш вариант ответа?

— Сомневаюсь. Все или спят, или делают вид, что ничего не происходит.

Во всяком случае после «Матча года» мы услышали интервью первых лиц лиги в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот и весь комментарий, — сказал заслуженный тренер России.