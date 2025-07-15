Плющев о КХЛ: «У лиги большие проблемы — 3:15 от НХЛ, провальный драфт, отсутствие интриги в регулярке, закрытие “Витязя”. Наши хоккейные власти понимают, по ком звонит колокол?»

3:15 от НХЛ — один удар по КХЛ. Недавний драфт в НХЛ, который стал для нас провальным, — второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие «Витязя» — третий, четвертый и пятый.
Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти.
— Ваш вариант ответа?
— Сомневаюсь. Все или спят, или делают вид, что ничего не происходит.
Во всяком случае после «Матча года» мы услышали интервью первых лиц лиги в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот и весь комментарий, — сказал заслуженный тренер России.