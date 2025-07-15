Депутат Матыцин: «Овечкин — яркий пример российского спортивного героя. Он рожден и воспитан в России, во всем мире воспринимается как гражданин РФ»

Безусловно, во всем мире он воспринимается как гражданин Российской Федерации, о чем он сам всегда заявляет. И это абсолютно правильно.
Он — яркий пример российского спортивного героя", — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту и бывший министр спорта РФ.
Напомним, что в минувшем сезоне капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (897 против 894). Свой 895-й гол россиянин забил 6 апреля — в матче с «Айлендерс» (1:4).
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