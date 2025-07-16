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Рыбин о Ларионове-младшем в СКА: «Игорь пришел — ждите его сына, мы это проходили. Кудашов мудрее, дал сыну развиваться в аренде в “Нефтехимике”

Ранее сын главного тренера армейцев подписал контракт с клубом на год.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 38 матчей за «Торпедо» с учетом плей-офф и набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 7».

— Вы понимаете стратегию селекции СКА? Один из первых трансферов — сын Ларионова, Маркус Филлипс, чьи интересы представляет Ларионов…

— Я еще месяц назад сказал, что Ларионов-младший будет в СКА. Как только он пришел — ждите его сына. Мы будем говорить о том, что нам нужны тонкие и умные центральные нападающие… Отцы и дети, мы это все проходили.

— Но ведь Ларионов сам много раз критиковал блат в хоккее?

— Кудашов поступил мудрее, дал сыну развиваться в аренде в «Нефтехимике». А здесь, к сожалению, не все можно сказать цензурными словами. Он помогает своему сыну, дай бог ему удачи. К самому Игорю я нормально отношусь, — сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне.