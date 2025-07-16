Тренер команды Маккенны в NCAA вспомнил о Гретцки, рассуждая о качествах Гэвина: «Я не могу мыслить так, как он. Не собираюсь говорить с ним о творчестве на льду»

Я ни в коем случае не собираюсь говорить с ним о творчестве на льду. Это его работа, и за ней будет очень интересно наблюдать. Это касается и других наших спортсменов. Думаю, именно это в том числе и делает хоккей в нашей программе таким увлекательным. Мы всегда поощряем творческий подход", — сказал Гадовски.