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Рябыкин о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «С жесткой критикой нашей лиги не совсем согласен. У звезд НХЛ — исключительное мастерство, оно и воплотилось в эти 15 шайб»

13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).

— 3:15 звезд КХЛ в матче со звездами НХЛ — вызов для нашей лиги?

— Видел в интернете жесткую критику хоккеистов КХЛ и, как следствие, уровня нашей лиги, не совсем с ней согласен, не вижу драмы. Все-таки это был благотворительный матч, плюс шоу для зрителей, многие моменты разыгрывались до пустых ворот, исключительно для визуальных эффектов.

Понятно, что у наших звезд НХЛ — исключительное индивидуальное мастерство. Оно и воплотилось в эти 15 шайб. Когда начнется рутина регулярного чемпионата КХЛ, многие мастера нашей лиги добавят — за счет работы и настроя. И качество их хоккея будет другим.

— Согласитесь с тем, что по времени «Матч года» был проведен в более удобное время как раз для кахаэловцев, ведь в НХЛ — пик отпусков, а наши игроки уже готовятся к тренировочным лагерям?

— Нет, не совсем так. Я знаю, что многие наши звезды НХЛ уже начали активную подготовительную работу — как большие профессионалы.

Еще раз повторю, решающим фактором стало индивидуальное мастерство. Не секрет, что НХЛ — лучшая лига мира и там собраны самые мастеровитые хоккеисты, — сказал бывший тренер «Авангарда».