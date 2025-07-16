«Эдмонтон» изучал вариант с приобретением вратаря Шилова у «Ванкувера» (Фрэнк Серавалли)

«Ойлерс» были в игре, как и еще одна команда, возможно, но им не удалось заключить сделку. У «Эдмонтона» не так много активов для компенсации. Кроме того, они не были уверены, что Шилов лучше Стюарта Скиннера и Кэлвина Пикара", — сказал Серавалли.