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Кросби и Дубас рекомендовали «Коламбусу» назначить Пола ДеФазио главным менеджером по экипировке. Он работал в системе «Питтсбурга» с 2001 года

«Блю Джекетс» назначили на должность главного менеджера Пола ДеФазио. Он работал в системе «Питтсбурга» с 2001 года — менеджером по экипировке в главной команде и главным менеджером в фарм-клубе.

Директор «Коламбуса» по хоккейным операциям Рик Нэш рассказал, что кандидатуру ДеФазио поддержал капитан «Пингвинс» Сидни Кросби.

«Все эти годы мы слышали разговоры о том, что ДеФазио был человеком Сида, что он взял его под свое крыло, когда тот приехал в Питтсбург в 2005 году. Когда Сид позвонил, я спросил: “Как же ты теперь будешь без него, если мы его возьмем?”.

Он сказал, что как-нибудь разберется и будет более чем рад, если этот парень получит работу главного менеджера. Неплохая рекомендация, ведь так?" — рассказал Нэш.

Генеральный менеджер клуба Дон Уодделл рассказал о том, что у него был разговор о ДеФазио с президентом «Пингвинс» по хоккейным операциям Кайлом Дубасом.

«Именно возможность стать главным менеджером привела его к нам. У него была отличная ситуация в “Питтсбурге”. У него были прекрасные отношения с игроками, его все уважали. Но он хотел стать лидером.

Мне позвонил Дубас и сказал: «Я не знаю, на какой стадии процесса вы находитесь, но наш второй по значимости сотрудник в отделе очень хотел бы получить шанс занять должность номер один», — сказал Уодделл.

Сам Уодделл ранее работал скаутом «Питтсбурга» — с 2011 по 2014 год. Он позвонил своим знакомым по организации — Биллу Герину (нынешнему генменеджеру «Миннесоты»), Джейсону Боттериллу (генменеджеру «Сиэтла») и Тому Фицджералду (генменеджеру «Нью-Джерси»).

«Не было ни одного негативного отзыва», — сказал Уодделл.