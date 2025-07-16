Кросби и Дубас рекомендовали «Коламбусу» назначить Пола ДеФазио главным менеджером по экипировке. Он работал в системе «Питтсбурга» с 2001 года

«Все эти годы мы слышали разговоры о том, что ДеФазио был человеком Сида, что он взял его под свое крыло, когда тот приехал в Питтсбург в 2005 году. Когда Сид позвонил, я спросил: “Как же ты теперь будешь без него, если мы его возьмем?”.