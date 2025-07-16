Мюррей о проблемах с вратарями в Канаде: «Быть вратарем стало не так круто, раньше было иначе — и это вдохновляло детей. Сейчас все играют немного шаблонно»

"Не думаю, что быть вратарем сейчас так же круто, как было раньше. Раньше вратарь воспринимался иначе, и это, вероятно, вдохновляло детей — большее число, чем сейчас.
Сейчас вратари играют немного шаблонно. Их игра стала слишком техничной. Мне кажется, что вратари сейчас немного растеряли свой атлетизм.
Многие из тех, кто сейчас играет, выглядят одинаково. И это уже не так увлекательно, как было раньше", — сказал Мюррей.
Также Мюррей указал на большое давление и чувство вины за допущенные ошибки, с которыми часто сталкиваются вратари. По его мнению, в этом может быть еще одна причина, из-за которой юные хоккеисты могут выбирать другие амплуа.