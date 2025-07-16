Черри опроверг слова Маклина, сказавшего, что Дон искал повода уйти из медиа из-за проблем со здоровьем: «Я разочарован Роном. Ему не следовало поднимать эту тему»

«Я разочарован Роном, он не оставил эту ситуацию в покое. Ему не следовало поднимать эту тему. Тогда в Бостоне я не ездил ни в какую больницу. Я просто очень устал и ушел к себе в комнату. Я устал, но никуда не ездил», — сказал 91-летний Черри.