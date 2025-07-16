Мельничук о справке об отсутствии судимости для чемпионского парада «Локомотива»: «Сам в шоке. Всей команде дали, а мне — 30 дней ожидание. Чего?! Я не судим, можете мне верить»

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что игроки «Локомотива», планирующие принять участие в параде, должны предоставить справку об отсутствии судимости.
— Была новость о том, что игрокам «Локомотива», которые будут принимать участие в чемпионском параде, нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Вам уже говорили об этом?
— Откуда вообще такая информация появляется? Не читаю ничего. Сам в шоке, что эта справка нужна. Я еще подал заявление. Всей команде дали справку, а мне написали, что 30 дней ожидание. Чего?!
Но я не судим, можете мне верить, — сказал вратарь «Локомотива».