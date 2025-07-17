«Детройт» подписал договор с Картером Биром на 3 года. «Ред Уингс» выбрали 18-летнего форварда на драфте под 13-м номером

Как сообщает пресс-служба «Детройта», сразу после драфта Бир принял участие в тренировочном лагере молодых игроков клуба.
В сезоне-2024/25 хоккеист выступал за «Эверетт» в Западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 82 (40+42) очка в 56 матчах.
Соглашение рассчитано на три сезона. Канадский форвард был выбран «Ред Уингс» в первом раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 13-м номером.
Как сообщает пресс-служба «Детройта», сразу после драфта Бир принял участие в тренировочном лагере молодых игроков клуба.
В сезоне-2024/25 хоккеист выступал за «Эверетт» в Западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 82 (40+42) очка в 56 матчах.