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Грицюк о Ротенберге: «Все запомнят пресс-конференции — каким он был веселым, для пацанов не было напряжения. Общаюсь с ребятами — никто не понимает, что строится в СКА»

В это межсезонье Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА — вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов.

Источник: Спортс"

После этого Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Игравший за СКА Грицюк продолжит карьеру в Нью-Джерси".

— Ну и про Романа Борисовича. Вы все хорошее говорите. Но у СКА новая история. Ты видишь, что это будет другой клуб?

— Ну да, отчасти это обидно, что будет другой клуб. Все запомнят его пресс-конференции — каким он был веселым. Ну и для пацанов не было никакого напряжения.

Не знаю, что будет со СКА, интересно посмотреть. Общаюсь с ребятами — никто не понимает, что там строится.

— В Нью-Джерси на пресс-конференциях погрустнее.

— (Смеется) Согласен. Да вообще любые пресс-конференции в России поскучнее, чем те, — сказал Арсений Грицюк в разговоре с журналистом Алексеем Шевченко.