Макеев о КХЛ: «Если и есть регресс, то на уровне лидеров, зато плотность выше. На развитие хоккея влияет иногда искусственный ввод молодежи»

— Вы провели в КХЛ 701 матч, как оцените нынешний уровень лиги? Случайны ли эти 3:15?
— Сейчас лига очень плотная, много команд среднего и выше среднего уровня, отсюда непредсказуемость в плей-офф.
Еще год назад мы в «Автомобилисте» в седьмом матче полуфинала могли проходить будущего чемпиона «Металлург», Кубок Гагарина был совсем рядом. До сих пор та игра сидит занозой…
Если говорить об уровне хоккея, то в первые пятилетки КХЛ он был очень высоким. Была группа из четырех-пяти явных фаворитов — эти команды вряд ли бы потерялись и на фоне НХЛ.
— Как объясните некоторый регресс КХЛ?
— Повторюсь: если и есть регресс, то на уровне лидеров. Зато плотность в КХЛ сейчас выше, чем в десятых годах — здесь плюс.
Думаю, немножко влияет на развитие нашего хоккея то, что иногда видим искусственный ввод молодежи. Это касается и КХЛ, и ВХЛ.
Иногда ребята немного сырые, но некоторые клубы в КХЛ больше смотрят в паспорт, на его первую страницу, где указан возраст.
На мой взгляд, более полезно плавное омоложение, когда новые ребята берут пример с опытных, чему-то учатся.
Надо ценить школу и традиции, как в свое время это делали мы, — сказал бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Макеев.