Шалунов о Никитине в ЦСКА: «Это его решение, каждый выбирает, как развивать карьеру. Могу только поблагодарить за все, что он сделал для меня»

— Как отреагировали на уход Игоря Никитина в ЦСКА?
— Это его решение. Каждый сам выбирает, как дальше развивать свою карьеру, где работать.
Я с Игорем Валерьевичем проработал не один год в разных командах. Выиграл под его руководством два Кубка Гагарина и вообще прошел большой путь.
Могу его только поблагодарить за все, что он сделал для меня, в том числе в «Локомотиве».
Что тут еще добавить? Теперь наша команда и Никитин с его штабом идут своими путями.
Нам теперь надо сосредоточиться на том, чтобы добиться успеха в новом сезоне, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.