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Шалунов о Никитине в ЦСКА: «Это его решение, каждый выбирает, как развивать карьеру. Могу только поблагодарить за все, что он сделал для меня»

В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Как отреагировали на уход Игоря Никитина в ЦСКА?

— Это его решение. Каждый сам выбирает, как дальше развивать свою карьеру, где работать.

Я с Игорем Валерьевичем проработал не один год в разных командах. Выиграл под его руководством два Кубка Гагарина и вообще прошел большой путь.

Могу его только поблагодарить за все, что он сделал для меня, в том числе в «Локомотиве».

Что тут еще добавить? Теперь наша команда и Никитин с его штабом идут своими путями.

Нам теперь надо сосредоточиться на том, чтобы добиться успеха в новом сезоне, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.