Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Трактор» предложил Кравцову контракт с зарплатой 65 млн рублей в год. Форвард звонил Гатиятулину и изъявил желание перейти в «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Ранее появилась информация, что нападающий «Трактора» не хочет работать с главным тренером команды Бенуа Гру. Юрий Николаев, агент хоккеиста, опроверг эти данные.

Источник: Спортс"

При этом форвард по-прежнему находится без контракта.

По информации «Бизнес Online», уральский клуб предложил игроку соглашение на два года, по которому его зарплата составит 65 миллионов рублей за сезон.

Также сообщается, что Виталий Кравцов этим летом несколько раз созванивался с главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным и изъявлял желание перейти в казанскую команду.

В прошлом сезоне нападающий набрал 58 (27+31) баллов при полезности «плюс 31» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (6+1) баллами при полезности «минус 8» в 19 играх.