«Трактор» предложил Кравцову контракт с зарплатой 65 млн рублей в год. Форвард звонил Гатиятулину и изъявил желание перейти в «Ак Барс» («Бизнес Online»)

При этом форвард по-прежнему находится без контракта.
По информации «Бизнес Online», уральский клуб предложил игроку соглашение на два года, по которому его зарплата составит 65 миллионов рублей за сезон.
Также сообщается, что Виталий Кравцов этим летом несколько раз созванивался с главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным и изъявлял желание перейти в казанскую команду.
В прошлом сезоне нападающий набрал 58 (27+31) баллов при полезности «плюс 31» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (6+1) баллами при полезности «минус 8» в 19 играх.