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Фетисов об Овечкине: «Было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли, как удалось мне. Команда играла на Сашу весь сезон — теперь все усилия нужно приложить для главного трофея»

В апреле 2025 года российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф «Кэпиталс» вылетели во втором раунде.

Источник: Спортс"

"Главная цель Саши на предстоящий сезон — хорошо играть, чтобы команда побеждала. В личном плане все, что хотел, он сделал.

Было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли в руках, как мне это удалось в свое время. Будем болеть за него.

В прошлом году команда весь сезон играла на него, теперь нужно все усилия приложить для завоевания главного трофея", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фетисов о вручении Овечкину премии ESPY: «Там нет русофобии в том же масштабе, что в Европе. Престижный трофей, поскольку это не только хоккейная тема».