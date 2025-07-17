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Журова о вручении Овечкину премии ESPY: «Это не говорит о потеплении. Американцы считают себя демократами — если спортсмен заслужил, он должен получить награду»

Российский нападающий «Вашингтона» стал обладателем награды в номинации «Рекорд года». Премия организована ESPN и проводится с 1993 года.

Источник: Спортс"

Победителей определяет онлайн‑голосование зрителей и экспертов, в число которых входят спортивные журналисты, телеведущие, спортивные руководители, а также известные спортсмены.

"К сожалению, это не говорит о потеплении к российским спортсменам, это просто говорит о непредвзятости американцев: если человек заслужил, он должен получить все заслуженные награды.

На это никто реагировать не будет, к сожалению. Просто в очередной раз скажут: американцы сами решают, как им награждать спортсменов.

Если спортсмен заслужил, он должен получить награду. Что они и делают. Как к своим спортсменам у них такое отношение, так и к спортсменам из других стран. Уважение к достижениям. У них это считается национальной особенностью. Они считают себя демократами.

Но потепления от этого не будет точно", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Фетисов о вручении Овечкину премии ESPY: «Там нет русофобии в том же масштабе, что в Европе. Престижный трофей, поскольку это не только хоккейная тема».