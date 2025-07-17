Ахтямов об НХЛ: «Это моя цель. Против Овечкина хотелось бы поиграть — интересно, действительно ли у него такой сильный бросок»

Он также был третьим вратарем «Мэйпл Лифс» в минувшем Кубке Стэнли.
— Дебют в НХЛ — твоя главная мечта?
— Это моя цель. Мечта — это что-то недостижимое.
— Планируешь застать Овечкина? Говорят, что это его последний сезон в НХЛ.
— Конечно, мне бы хотелось поиграть против такой легенды. Мне интересно, действительно ли у него такой сильный бросок, и смогу ли я с ним справиться.
— АХЛ — это автобусная лига. Вспомнишь какой-нибудь форс-мажор, связанный с выездами?
— Слава Богу, ничего критичного не случалось. Бывало такое, что после игр мы приезжали домой очень поздно. На этом, наверное, все.
— Тебе запомнились какие-нибудь криминальные города на выездах?
— В целом, везде спокойно. Да, мы заезжали не в самые благоприятные города, но с криминалом не сталкивались, — сказал голкипер системы «Торонто» Артур Ахтямов.
Ахтямов о расходах: «Трачу 2800 долларов в месяц на съем квартиры — в Торонто высокие цены. Одежду стараюсь покупать качественную, но не Gucci или Louis Vuitton».