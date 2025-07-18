Агент Ливо: «С “Куньлунем” по Джошу никаких обсуждений не было. Я общаюсь с руководством “Салавата”, у нас отличные отношения. Баширов ничего не говорил насчет обмена»

— Джош готовится к сезону вместе c Никитой Прищеповым и другими игроками НХЛ. Мы подали документы на новую рабочую визу, ждем ответа.
Я общаюсь с руководством «Салавата Юлаева», а именно с Ринатом Башировым. У нас отличные отношения, и он ничего не говорил насчет обмена или еще чего‑либо. Плюс у нас Илья Федотов сейчас будет выступать за Уфу.
— То есть о возможном обмене Джошуа в «Куньлунь» вы ничего не слышали?
— С Игорем Варицким (утверждалось, что он будет генеральным менеджером «Куньлуня» — Спортс) мы на связи на протяжении двух‑трех недель, разговаривали насчет нескольких вариантов. Но по Ливо никаких обсуждений не было, — сказал Иван Ботев.