Агент Ливо: «С “Куньлунем” по Джошу никаких обсуждений не было. Я общаюсь с руководством “Салавата”, у нас отличные отношения. Баширов ничего не говорил насчет обмена»

Я общаюсь с руководством «Салавата Юлаева», а именно с Ринатом Башировым. У нас отличные отношения, и он ничего не говорил насчет обмена или еще чего‑либо. Плюс у нас Илья Федотов сейчас будет выступать за Уфу.