Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Агент Ливо: «С “Куньлунем” по Джошу никаких обсуждений не было. Я общаюсь с руководством “Салавата”, у нас отличные отношения. Баширов ничего не говорил насчет обмена»

Ранее сообщалось, что китайский клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в приобретении 32-летнего канадца, ставшего лучшим бомбардиром и снайпером Фонбет Чемпионата КХЛ в прошлом сезоне.

Источник: Спортс"

— Джош готовится к сезону вместе c Никитой Прищеповым и другими игроками НХЛ. Мы подали документы на новую рабочую визу, ждем ответа.

Я общаюсь с руководством «Салавата Юлаева», а именно с Ринатом Башировым. У нас отличные отношения, и он ничего не говорил насчет обмена или еще чего‑либо. Плюс у нас Илья Федотов сейчас будет выступать за Уфу.

— То есть о возможном обмене Джошуа в «Куньлунь» вы ничего не слышали?

— С Игорем Варицким (утверждалось, что он будет генеральным менеджером «Куньлуня» — Спортс) мы на связи на протяжении двух‑трех недель, разговаривали насчет нескольких вариантов. Но по Ливо никаких обсуждений не было, — сказал Иван Ботев.