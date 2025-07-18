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Батрак о Ткачеве: «В СКА мог бы перейти, деньги там имеются. В ЦСКА Никитин смог бы его встроить, кажется. Если “Трактору” нужна замена Шабанову — вот она»

Ранее стало известно, что «Авангард» расторг контракт с 29-летним нападающим.

Источник: Спортс"

«В какой команде вижу Ткачева? Наверное, если убрать за скобки потолок зарплат, то кажется, что сейчас есть место в “Ак Барсе”. И было в прошлом сезоне. Потому что Коршков не отыграл так, как от него ожидали.

Если «Трактору» нужна прямая замена Шабанову, то вот есть Ткачев — хоккеист, который ведет игру, дирижирует большинством. Чисто на бумаге замена идет.

«Металлург», возможно, не вытягивал бы с Владимиром Ткачевым по скорости, но не вижу у этой команды дирижера, поэтому он бы там очень сильно не помешал. Но будто бы «сталевары» играют попроще.

У «Спартака» есть свой внутренний потолок зарплат, поэтому Ткачев за условные 45 миллионов рублей не поедет.

То, что происходит в СКА — не знаю. Но клуб из Питера расстался с Демидовым, Кузнецовым, Грицюком, Толчинским, Никишиным и Григоренко. Очень много свободного места, и в мастерстве команда упала. Владимир может полететь в Санкт-Петербург. Тем более, деньги там имеются.

ЦСКА — не знаю. Мне кажется, что Никитин смог бы встроить Ткачева.

В общем, почти в каждую топовую команду Ткачев может зайти. И это я не говорю не про топовые клубы. Увидеть его при желании можно везде", — сказал комментатор Артем Батрак.

? «Авангард» слил Владимира Ткачева — звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера.