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Забуга о целях «Торпедо»: «Второй раунд Кубка Гагарина — задача-минимум. Изменение ментальности команды, нижегородский регион заслужил результат»

Нижегородский клуб проиграл «Локомотиву» (0−4) в серии первого раунда Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Источник: Спортс"

«В прошлом сезоне “Торпедо” достаточно непросто проходило чемпионат. Было достаточно много, я так понимаю, как извне, так и внутри, недовольства относительно спортивного результата. Поэтому первая задача — это в некоторой степени изменение ментальности команды КХЛ.

Все-таки не должна задача выхода в плей-офф быть какой-то определяющей для команды КХЛ. Все-таки команда «Торпедо» должна безусловно выходить в плей-офф, и в плей-офф идти к результату.

То есть попадание во второй раунд — это все-таки задача-минимум, которая должна стоять перед командой. Поскольку и сама команда с точки зрения набора хоккеистов, и город — они заслужили спортивный результат.

И хоккей, КХЛ, для нижегородского региона не должен заканчиваться в первом раунде чемпионата КХЛ«, — сказал генеральный менеджер “Торпедо” в подкасте “Вместе за Нижний”.