Жаровский о дебюте за «Салават»: «Приняли хорошо, поддерживали. Сначала обращался на “вы”, говорил “здравствуйте”, быстро перешел на ты»

18-летнего нападающего на драфте НХЛ 2025 года выбрал «Монреаль» под 34-м номером. Жаровский в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ, он провел 7 матчей в плей-офф КХЛ в составе «Салавата» и отметился результативной передачей.
— Как вас приняли игроки основы, когда весной пришли в главную команду?
— Приняли хорошо, поэтому не так страшно было находится в раздевалке с командой в первый раз. Первые три игры там больше молодые поддерживали — Артем Набиев, Данил Алалыкин, а так все пацаны поддерживали. Все подходили и подсказывали в разной мере.
— Как быстро привыкли к возрасту одноклубников?
— Сначала обращался на «вы», говорил «здравствуйте». Потом быстро привык и уже перешел на ты, — сказал Жаровский.