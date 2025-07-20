Жаровский о дебюте за «Салават»: «Приняли хорошо, поддерживали. Сначала обращался на “вы”, говорил “здравствуйте”, быстро перешел на ты»

— Приняли хорошо, поэтому не так страшно было находится в раздевалке с командой в первый раз. Первые три игры там больше молодые поддерживали — Артем Набиев, Данил Алалыкин, а так все пацаны поддерживали. Все подходили и подсказывали в разной мере.