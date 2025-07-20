Светлов об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Клуб сделал выбор в пользу тренера — в традициях советского хоккея. Штаб потерял мастера, но показал, кто в доме хозяин»

С другой стороны, мы видим ситуацию, кто в доме хозяин. Когда каждый игрок понимает, от кого зависят кадровые решения и как быстро они воплощаются в жизнь даже в случае с главной звездой команды. Это выгодная для тренерского штаба расстановка, которая на каком-то этапе полностью контролировать ситуацию. Для больших клубов это важный момент, — сказал бывший тренер клубов КХЛ.