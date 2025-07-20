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Светлов об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Клуб сделал выбор в пользу тренера — в традициях советского хоккея. Штаб потерял мастера, но показал, кто в доме хозяин»

Омский клуб расторг контракт с 29-летним форвардом. Он был заключен до 2030 года.

Источник: Спортс"

— Насколько неожиданным стало это расставание?

— В прошлом сезоне были критики, которые говорили, что Владимир не впишется в систему канадского штаба «Авангарда» «север — юг». Тем более что процесс этого вписывания начался после полугодичного бюллетеня, когда любому хоккеисту непросто набрать форму.

Отдаю должное Ткачеву. Он после двух-трех недель притирки подстроился под новую систему и в плей-офф повел команду за собой. Бросалось в глаза, что у Омска два лидера — защитник Шарипзянов и форвард Ткачев. Во втором раунде только в овертайме седьмого матча «Авангард» уступил дорогу будущему обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву».

Считал, что после такого крепкого плей-офф канадский штаб решил для себя вопрос с Ткачевым позитивно — как и с его напарником Буше. Ошибся. Для меня это сюрприз.

— Вас удивляет такое толерантное отношение к тренерскому штабу «Авангарда» со стороны руководства?

— Тренерская профессия в современном хоккее — очень жесткая. Это в СССР была огромная конкуренция среди игроков, а тренеры получали все возможности вести кадровую политику. Сейчас — все наоборот, тренер — наемный работник, роль игроков — ключевая.

С этой точки зрения ситуация с Ткачевым является исключением. Руководство «Авангарда» сделало свой выбор. Скажем так, вопреки велениям времени — в традициях советского хоккея. Оценку этому выбору даст только результат.

— Вам по-тренерски понятен ход Ги Буше с Ткачевым?

— Сложный вопрос. С одной стороны, тренерский штаб потерял мастера, при использовании которого можно варьировать тактику и играть в более сложный хоккей, удивляя соперников.

С другой стороны, мы видим ситуацию, кто в доме хозяин. Когда каждый игрок понимает, от кого зависят кадровые решения и как быстро они воплощаются в жизнь даже в случае с главной звездой команды. Это выгодная для тренерского штаба расстановка, которая на каком-то этапе полностью контролировать ситуацию. Для больших клубов это важный момент, — сказал бывший тренер клубов КХЛ.