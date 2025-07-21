Новиков о Кузнецове: «Думал, он у нас в лесу тренируется, а он в Америке. Полезно, что играет с любителями, в пивных лигах тоже надо бегать. В Питере он был истощен, просто устал»

"Я думал, что Женя тренируется у нас в лесу, а он в Америке. Это хорошо. Мне его жалко. Это талантливый игрок и неглупый человек. Полезно, что он играет с любителями. В пивных лигах тоже надо бегать. Пусть он снимает лед, ставит ящик пива. Дескать, приходите и будем играть. Ему нужен объем катания на легком и среднем уровне.