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Кирилл Сафронов о «Куньлуне»: «Для КХЛ хорошо, что возможно содержать клуб, пусть у него китайское имя. Это не аутсайдер, еще неизвестно, как изменится трансферная политика после переезда в Петербург»

"Я работал с китайцами, проводил с ними сборы и был в Шанхае и других городах. Дети там занимаются хоккеем, но где-то в 12 лет многие делают акцент на учебе. Образование у них на первом месте.

Источник: Спортс"

И конечно, когда нет профессиональной команды, сложно развивать хоккей в регионе. Но хорошо, что есть возможность содержать клуб, пусть он носит китайское имя. Для лиги это хорошо.

По матчам не могу сказать, что это команда-аутсайдер. Да, она не замахивается на победу в Кубке Гагарина. Но свое место все равно занимает. И еще неизвестно, как изменится трансферная политика в связи с переездом в Петербург.

Команда по-прежнему ассоциируется с Китаем. Там много игроков, которые так или иначе связаны с этой страной. Да, нет тех, кто родился, вырос и начал играть в хоккей в Китае.

За команду выступают легионеры, которые в раннем возрасте уехали в Канаду, играли там в юниорских лигах, засветились где-то на профессиональном уровне. И такие хоккеисты смотрятся в КХЛ неплохо", — сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.