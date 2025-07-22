Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Капризов и «Миннесота» пока «не близки» к соглашению. «Уайлд» хотят продлить контракт, Кирилл получит 14+ млн долларов в год и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ (Майкл Руссо)

"[Генеральный менеджер] Билл Герин публично и с большим оптимизмом заявлял, что сделка будет заключена, но, насколько мне удалось узнать за последние пару дней — стороны пока даже близко не подошли к соглашению.

Источник: Спортс"

"[Генеральный менеджер] Билл Герин публично и с большим оптимизмом заявлял, что сделка будет заключена, но, насколько мне удалось узнать за последние пару дней — стороны пока даже близко не подошли к соглашению…

Думаю, сейчас они возьмут небольшую паузу, а когда Капризов вернется в США, Герин лично встретится с ним, чтобы убедиться, что вся информация доходит до него напрямую и ничего не теряется в переводе…

Им жизненно важно заключить с ним контракт. И это не будет 14 миллионов в год — он станет самым высокооплачиваемым игроком в Национальной хоккейной лиге", — сказал журналист The Athletic в подкасте DFO Rundown.