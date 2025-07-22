Капризов и «Миннесота» пока «не близки» к соглашению. «Уайлд» хотят продлить контракт, Кирилл получит 14+ млн долларов в год и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ (Майкл Руссо)

"[Генеральный менеджер] Билл Герин публично и с большим оптимизмом заявлял, что сделка будет заключена, но, насколько мне удалось узнать за последние пару дней — стороны пока даже близко не подошли к соглашению…
Думаю, сейчас они возьмут небольшую паузу, а когда Капризов вернется в США, Герин лично встретится с ним, чтобы убедиться, что вся информация доходит до него напрямую и ничего не теряется в переводе…
Им жизненно важно заключить с ним контракт. И это не будет 14 миллионов в год — он станет самым высокооплачиваемым игроком в Национальной хоккейной лиге", — сказал журналист The Athletic в подкасте DFO Rundown.