Генменеджер «Сибири» о влиянии губернатора на клуб: «Если сыграли плохо — требует объяснений. Есть решения, которые без его одобрения невозможны — по главному тренеру и легионерам»

— Спрос со стороны губернатора после небольшого увеличения бюджета с вас и команды стал выше?
— Думаю, что спрос будет таким, каким и был. Андрей Александрович следит за всеми матчами, даже на которых не присутствует лично. Мы играем на выезде, он может позвонить и ситуацию обсудить. Если сыграли плохо — губернатор требует объяснений. Если выиграли — отмечает игроков, которые, по его мнению, хорошо себя проявили.
При этом находиться мы можем на другом конце страны, в другом часовом поясе. Честь ему за это и хвала. При этом мы стараемся не отвлекать губернатора, дел у него хватает. А спрос был и остается. В прошлом сезоне все было просто: если нет результата — я покидаю команду без какой-либо компенсации. Мы с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым были в схожей ситуации.
— Увольнение и назначение главного тренера в «Сибири» происходит с заверения губернатора?
— Есть ряд решений, принятие которых без одобрения главы Попечительского совета невозможны. В том числе увольнение и назначение главного тренера.
— А какие еще?
— На сегодняшний день по такой процедуре мы подписываем легионеров. Составляем аналитические справки, объясняем почему именно этот игрок нужен команде.
— Были случаи, когда губернатор блокировал переход легионера?
— Пока не было. Но еще не так много подобных ситуаций возникало. В прошлом сезоне приходил один только Лайпсик. Да и тот формально не легионер. Мы могли его не согласовывать, но не стали никого вводить в заблуждение, — сказал Виктор Меркулов.