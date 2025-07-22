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Генменеджер «Сибири» о влиянии губернатора на клуб: «Если сыграли плохо — требует объяснений. Есть решения, которые без его одобрения невозможны — по главному тренеру и легионерам»

Глава Новосибирской области Андрей Травников является председателем попечительского совета клуба.

— Спрос со стороны губернатора после небольшого увеличения бюджета с вас и команды стал выше?

— Думаю, что спрос будет таким, каким и был. Андрей Александрович следит за всеми матчами, даже на которых не присутствует лично. Мы играем на выезде, он может позвонить и ситуацию обсудить. Если сыграли плохо — губернатор требует объяснений. Если выиграли — отмечает игроков, которые, по его мнению, хорошо себя проявили.

При этом находиться мы можем на другом конце страны, в другом часовом поясе. Честь ему за это и хвала. При этом мы стараемся не отвлекать губернатора, дел у него хватает. А спрос был и остается. В прошлом сезоне все было просто: если нет результата — я покидаю команду без какой-либо компенсации. Мы с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым были в схожей ситуации.

— Увольнение и назначение главного тренера в «Сибири» происходит с заверения губернатора?

— Есть ряд решений, принятие которых без одобрения главы Попечительского совета невозможны. В том числе увольнение и назначение главного тренера.

— А какие еще?

— На сегодняшний день по такой процедуре мы подписываем легионеров. Составляем аналитические справки, объясняем почему именно этот игрок нужен команде.

— Были случаи, когда губернатор блокировал переход легионера?

— Пока не было. Но еще не так много подобных ситуаций возникало. В прошлом сезоне приходил один только Лайпсик. Да и тот формально не легионер. Мы могли его не согласовывать, но не стали никого вводить в заблуждение, — сказал Виктор Меркулов.